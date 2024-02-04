Як цивільним підготуватися до мобілізації: Victory Drones створили інструкцію

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Наталія Габрух
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Проєкт технологічної підготовки захисників України Victory Drones зробив інструкцію, як цивільним підготуватися до мобілізації.

Про це повідомили на офіційному сайті Victory Drones.

  1. Отримайте базові знання про військову справу.
    - База: сучасна військова підготовка, онлайн курс
    - Що повинен знати і вміти солдат?
    - Статут ЗСУ
  2. Покращуйте фізичну форму й пройдіть спеціальні тренінги.
    - Запишіться на кросфіт або виконуйте вправи
    - Пройдіть курс поводження зі зброєю
  3. Опануйте навички надання першої медичної допомоги в умовах війни.
    - Перша домедична допомога в умовах війни, онлайн-курс
    - Пройдіть очні курси з алгоритму MARCH у вашому місті
  4. Подумайте про ваш можливий військовий фах.
    - Вивчайте технології, які можуть визначити ваш військовий фах – опануйте дронами типу Mavic та FPV, навчиться складати FPV дрони, пройдіть курс Інженер БПЛА
    - Ознайомтеся з вакансіями у війську: LobbyX, work.ua або robota.ua
  5. Налаштовуйте власний психологічний стан, щоб бути воїном, а не жертвою.
    - Про те, як найшвидше та безболісніше перейти з психологічної моделі "цивільний" до "військовий" – книга «Стандарти хотівших у НАТО
    - Техніки самодопомоги і підтримки ближніх в умовах стресу
  6. Ще більше корисної інформаціії
    - Військова підготовка
    - Платформи по темі
    - Військові вакансії
    - Military English
    - Медицина
    - Про підготовку до холодів

Раніше ми писали, як зробити дрон для ЗСУ: інструкція для всіх охочих від Victory Drones.

Фото: з відкритих джерел

Вже маєте базові знання і навички з цього списку?
Опубліковано: 04 лютого 2024
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