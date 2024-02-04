Як цивільним підготуватися до мобілізації: Victory Drones створили інструкцію

Проєкт технологічної підготовки захисників України Victory Drones зробив інструкцію, як цивільним підготуватися до мобілізації.

Про це повідомили на офіційному сайті Victory Drones.

Раніше ми писали, як зробити дрон для ЗСУ : інструкція для всіх охочих від Victory Drones.

Фото: з відкритих джерел