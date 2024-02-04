Як цивільним підготуватися до мобілізації: Victory Drones створили інструкцію
Проєкт технологічної підготовки захисників України Victory Drones зробив інструкцію, як цивільним підготуватися до мобілізації.
Про це повідомили на офіційному сайті Victory Drones.
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Раніше ми писали, як зробити дрон для ЗСУ: інструкція для всіх охочих від Victory Drones.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 04 лютого 2024