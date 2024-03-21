У Києві внаслідок ранкової ракетної атаки постраждало 13 людей: які ще наслідки

Вранці 21 березня росія атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами. Внаслідок чого постраждали 13 людей, 4 з них – госпіталізовано, 9 – отримали допомогу на місці.

Про це повідомили у КМДА.

За попередніми даними у Подільському районі загорівся дах нежитлової двоповерхової будівлі та трансформаторна підстанція, у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загорянням квартири. Також згорілися 3 автомобілі та приватний будинок. У Святошинському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та автомобіль.

Окрім того відомо, що внаслідок російської атаки у Києві За уточненими даними пошкоджено 6 закладів освіти - у садочку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. У Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків, ще на територію одного садка впали уламки.

За офіційною інформацією Повітряних Сил у ніч на 21 березня 2024 року ворог здійснив ракетний удар двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М"/"Кинджал", а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили з півночі, основним напрямком удару був Київ.

Фото: КМВА