У Києві відкриють центр протезування для військових: деталі

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Ірина Маймур
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У Києві створять муніципальний центр протезування для військових.

Про це повідомляють у КМДА.

Його відкриють у підвальних приміщеннях Київської міської клінічної лікарні № 12.

До створення центру доєднались фахівці з Німеччини, які замовили обладнання. Частина обладнання уже знаходиться у лікарні, а решту доставлять у квітні. Наразі план робіт погоджують.

Делегація німецьких фахівців відбере для протезування 60 поранених бійців, яким до червня встановлять протези у військовому шпиталі Берліна. Там же цій справі навчатимуться 5 наших медиків, які після повернення до Києва працюватимуть у новому Центрі протезування.

Раніше ми писали, що у Львові будують модульний центр протезування міжнародного рівня.

Фото: АрміяInform

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Опубліковано: 21 березня 2024
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