У Києві відкриють центр протезування для військових: деталі
У Києві створять муніципальний центр протезування для військових.
Про це повідомляють у КМДА.
Його відкриють у підвальних приміщеннях Київської міської клінічної лікарні № 12.
До створення центру доєднались фахівці з Німеччини, які замовили обладнання. Частина обладнання уже знаходиться у лікарні, а решту доставлять у квітні. Наразі план робіт погоджують.
Делегація німецьких фахівців відбере для протезування 60 поранених бійців, яким до червня встановлять протези у військовому шпиталі Берліна. Там же цій справі навчатимуться 5 наших медиків, які після повернення до Києва працюватимуть у новому Центрі протезування.
Раніше ми писали, що у Львові будують модульний центр протезування міжнародного рівня.
Фото: АрміяInform
Опубліковано: 21 березня 2024
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