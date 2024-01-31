У Львові будують модульний центр протезування міжнародного рівня

У Львові будують центр протезування, який стане частиною Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ/UNBROKEN у Львові. Його профінансує уряд Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Будівництво, обладнання і навчання спеціалістів-протезистів профінансує уряд Німеччини. А мережі і частково благоустрій зробить місто. Ініціатива реалізується в межах проекту «EU4ResilientRegions – Спеціальної програми підтримки України» і здійснюється GIZ Ukraine (Німецьке товариство міжнародного співробітництва).

«Ми були уповноважені урядом Німеччини для підтримки міста та будівництва цього об’єкту, а також у питанні створення можливостей для забезпечення поранених внаслідок війни протезами, які є необхідними для їх життя. На будівництво цього об’єкту та на його обладнання надали близько 5 мільйонів євро», — зазначив Даніель Буше, директор GIZ Ukraine.

Одноповерхова мультифункціональна будівля, загальною площею 1 000 кв. м., включатиме приміщення для виготовлення протезів, аудиторію для проведення навчання та досліджень, кімнати для примірки та випробування протезів пацієнтами, а також внутрішній дворик для відпочинку.

Майстерня буде повністю укомплектована обладнанням для виготовлення протезів для верхніх і нижніх кінцівок, вартістю 650 тис. євро.

Модульна конструкція майстерні виготовлена з місцевої відновлюваної сировини (з використанням деревʼяних CLT панелей). Будівля має сучасний рівень теплоізоляції і обладнана сучасною системою опалення та вентиляції.

Тут навчатимуть фахівців з протезування та ортезування за стандартами ISPO. Впродовж 2024 року близько 60 осіб візьмуть участь у навчальних програмах різного рівня за підтримки уряду Німеччини та GIZ Ukraine.

Орієнтовна дата завершення будівництва – травень 2024 року.

Раніше ми писали, що у Бучі зʼявиться лікарня відновного лікування та реабілітації : її збудують американці.

Фото: Львівська міська рада