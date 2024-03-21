Під час російської атаки постраждала сталінка заводу “Укркабель” на Татарці

Під час російської атаки 21 березня постраждав будинок заводу “Укркабель” на Татарці. Він розташований на розі вулиць Нагірної та Овруцької.

Про це повідомив києвознавець Кирило Степанець.

Один із уламків ракети упав перед будинком, утворивши на дорозі глибоку вирву. Інший уламок влучив прямо в квартиру, спричинивши пожежу. У квартирі у той момент нікого не було.

Будівлю звели у стилі радянського неокласицизму в 1938—1940 роках. Проєкт споруди розробили в майстерні “Київміськпроєкту”. Будинок проєктували так, щоби його силует було видно з Куренівки. Дім звели з червоної цегли, через що його стали називати “Червоним будинком”. Він мав восьмиповерхову кутову секцію з баштою і шпилем.

Будинок “Укркабель” став одним із найбільших житлових будинків кінця 1930-х — початку 1940-х років. На думку дослідників, він виступає архітектурним акцентом місцевості й відіграє велике містобудівне значення.

У 2015 році експертна група науково-дослідного інституту Пам'яткоохоронних досліджень закликала внести будинок до реєстру щойно виявлених об'єктів культурної спадщини місцевого значення.

Нагадаємо, що вранці 21 березня росія атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами. Внаслідок чого постраждали 13 людей, 4 з них — госпіталізовано, 9 — отримали допомогу на місці.