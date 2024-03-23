У Харкові створили артцентр у закинутій друкарні

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Наталія Габрух
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У Харкові запрацював новий культурний центр DRUK. Він розташований на одній із найстаріших вулиць міста та у будівлі, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Про це повідомляє Ґвара Медіа.

Друкарню звели ще у 1898 році. На той час це була одна з найбільших друкарень Харкова. У 1924–1934 роках у друкарні добудували третій поверх та запустили вантажний ліфт. Пропрацювала друкарня до 2010 року.

Облаштування артцентру розпочали за два місяці до початку повномасштабного вторгнення. Вдалося здійснити лише одну подію — це була презентація альбому від композитора ХСПД. Після закриття, простір знову відновив свою роботу у травні 2023 року.

Наразі у центрі функціонує галерея, де триває виставка під назвою “31 лютого. Спогад”. Також існують плани щодо створення театрального залу. В підвалі розпочали ремонтні роботи для облаштування Мистецького укриття — місця, призначеного як для проведення заходів, так і для потреб цивільного захисту.

Перші резиденти DRUK — галерея “Творче нежить”. Також у планах центру співпраця з театром “Нафта”.

Наразі триває підготовка будівлі до реставраційних робіт, які проводить девелоперська фірма Alter Development. Ведеться розробка концепту будівлі, а після цього розпочнеться робота над ескізним проєктом.

Раніше ми писали, що цьогоріч у кесоні на Оболоні відкриють громадський простір. Після війни — концерт-хол

Фото: Ґвара Медіа

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Опубліковано: 23 березня 2024
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