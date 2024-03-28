Велопрокат, мотузковий парк та БПШ: на ВДНГ відкриваються локації просто неба

У Києві вже потепіло і на ВДНГ 28 березня відкриваються нові локації для відпочинку під відкритим небом.

Відсьогодні вже можна забронювати альтанки у BBQ-зонах "Сад" та "Колиба", де можна зібратися з рідними та друзями на пікнік. Також заклад БПШ, прокати VeloLife та мотузковий парк Skypark повернулись до Урбан-парку.

Окрім того, 30 березня відкриється ECO Track, де можна буде поганяти на радіокерованих автомоделях й насолодитися перебуванням у затишній лісопарковій зоні.

Фото: ВДНГ