Велопрокат, мотузковий парк та БПШ: на ВДНГ відкриваються локації просто неба

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Валерія Гуржий
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У Києві вже потепіло і на ВДНГ 28 березня відкриваються нові локації для відпочинку під відкритим небом.

Відсьогодні вже можна забронювати альтанки у BBQ-зонах "Сад" та "Колиба", де можна зібратися з рідними та друзями на пікнік. Також заклад БПШ, прокати VeloLife та мотузковий парк Skypark повернулись до Урбан-парку.

Окрім того, 30 березня відкриється ECO Track, де можна буде поганяти на радіокерованих автомоделях й насолодитися перебуванням у затишній лісопарковій зоні.

Фото: ВДНГ

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Опубліковано: 28 березня 2024
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