Велопрокат, мотузковий парк та БПШ: на ВДНГ відкриваються локації просто неба
У Києві вже потепіло і на ВДНГ 28 березня відкриваються нові локації для відпочинку під відкритим небом.
Відсьогодні вже можна забронювати альтанки у BBQ-зонах "Сад" та "Колиба", де можна зібратися з рідними та друзями на пікнік. Також заклад БПШ, прокати VeloLife та мотузковий парк Skypark повернулись до Урбан-парку.
Окрім того, 30 березня відкриється ECO Track, де можна буде поганяти на радіокерованих автомоделях й насолодитися перебуванням у затишній лісопарковій зоні.
Фото: ВДНГ
Опубліковано: 28 березня 2024