У Києві сформують базу безбар’єрних закладів і туристичних місць

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Ірина Маймур
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У Києві впроваджують норми безбар'єрності у сферу туризму.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

“Безбар'єрність у туризмі – це не просто світовий тренд, це необхідність, особливо для України і Києва. Саме тому елемент безбар'єрності у широкому розумінні, а не тільки фізичної доступності, буде одним із ключових у новій програмі розвитку на наступні три роки. Її зараз розробляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації”, – повідомила вона.

Що планують зробити для доступності туристичного Києва

  • Нині за трьома маршрутами проводять безоплатні екскурсії для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Невдовзі їхня кількість буде збільшена.
  • Почали формувати базу даних, яка включатиме безбар'єрні заклади, зокрема культурно-мистецькі об'єкти, як от музеї, галереї, пам'ятки архітектури, так і туристично привабливі місця, торговельно-розважальні центри, готелі та інше. В планах також проводити тренінги для представників сфери гостинності.

Раніше ми писали, що в Києві планують зробити 6 парків поруч із медзакладами безбар’єрними.

Фото: SHVETS production

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Опубліковано: 29 березня 2024
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