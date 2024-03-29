У Києві сформують базу безбар’єрних закладів і туристичних місць

У Києві впроваджують норми безбар'єрності у сферу туризму.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

“Безбар'єрність у туризмі – це не просто світовий тренд, це необхідність, особливо для України і Києва. Саме тому елемент безбар'єрності у широкому розумінні, а не тільки фізичної доступності, буде одним із ключових у новій програмі розвитку на наступні три роки. Її зараз розробляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації”, – повідомила вона.

Що планують зробити для доступності туристичного Києва

Нині за трьома маршрутами проводять безоплатні екскурсії для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Невдовзі їхня кількість буде збільшена.

Почали формувати базу даних, яка включатиме безбар'єрні заклади, зокрема культурно-мистецькі об'єкти, як от музеї, галереї, пам'ятки архітектури, так і туристично привабливі місця, торговельно-розважальні центри, готелі та інше. В планах також проводити тренінги для представників сфери гостинності.

Раніше ми писали, що в Києві планують зробити 6 парків поруч із медзакладами безбар’єрними.