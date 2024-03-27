У Києві планують зробити 6 парків поруч із медзакладами безбар’єрними

31
Ірина Маймур
share share

У Києві 6 парків поряд із медичними закладами зроблять безбар’єрними.

Про це розповіла в ефірі КИЇВ24 заступниця голови КМДА Марина Хонда.

15 березня Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації та Superhumans Center підписали Меморандум. У його межах проводитимуть реконструкцію зелених зон міста із забезпеченням усіх вимог безбар’єрності.

Розпочнуть із шести парків, які перебувають у безпосередній близькості до медичних закладів, де проходять лікування та реабілітацію військові.

Раніше ми писали, що Павлівський сквер стане одним із перших у черзі на реконструкцію під потреби людей з інвалідністю.

Фото: Марина Хонда

Як вам ініціатива влади?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 27 березня 2024
share share
Для Голосіївського району закуплять 700 дерев за понад 7 млн грн Для Голосіївського району закуплять 700 дерев за понад 7 млн грн В онлайн-грі Fortnite відтворили Майдан Незалежності В онлайн-грі Fortnite відтворили Майдан Незалежності Біля постраждалої від обстрілу Академії Бойчука проведуть толоку: як долучитися Біля постраждалої від обстрілу Академії Бойчука проведуть толоку: як долучитися У Києві продають історичний маєток XIX століття за три мільйони доларів У Києві продають історичний маєток XIX століття за три мільйони доларів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.