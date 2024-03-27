У Києві планують зробити 6 парків поруч із медзакладами безбар’єрними

У Києві 6 парків поряд із медичними закладами зроблять безбар’єрними.

Про це розповіла в ефірі КИЇВ24 заступниця голови КМДА Марина Хонда.

15 березня Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації та Superhumans Center підписали Меморандум. У його межах проводитимуть реконструкцію зелених зон міста із забезпеченням усіх вимог безбар’єрності.

Розпочнуть із шести парків, які перебувають у безпосередній близькості до медичних закладів, де проходять лікування та реабілітацію військові.

Раніше ми писали, що Павлівський сквер стане одним із перших у черзі на реконструкцію під потреби людей з інвалідністю.

Фото: Марина Хонда