У Києві планують зробити 6 парків поруч із медзакладами безбар’єрними
У Києві 6 парків поряд із медичними закладами зроблять безбар’єрними.
Про це розповіла в ефірі КИЇВ24 заступниця голови КМДА Марина Хонда.
15 березня Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації та Superhumans Center підписали Меморандум. У його межах проводитимуть реконструкцію зелених зон міста із забезпеченням усіх вимог безбар’єрності.
Розпочнуть із шести парків, які перебувають у безпосередній близькості до медичних закладів, де проходять лікування та реабілітацію військові.
Раніше ми писали, що Павлівський сквер стане одним із перших у черзі на реконструкцію під потреби людей з інвалідністю.
Фото: Марина Хонда
Опубліковано: 27 березня 2024