На обслуговування фонтанів у Києві цьогоріч витратять понад 4,5 млн грн

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Наталія Габрух
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У Києві цьогоріч збираються витратити понад 4,5 млн гривень на обслуговування фонтанів в різних районах міста.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

2 квітня 2024 року філіал “Київзеленбуду” у Шевченківському районі столиці організує аукціон для вибору підрядника, який займатиметься обслуговуванням чотирьох фонтанів. Це стосується водограїв у парках “Сирецький” та “Володимирська гірка”, а також у скверах імені Котляревського та біля Національної опери. Бюджет проєкту складає понад 1,9 мільйона гривень.

За умовами тендеру, компанія-переможець у квітні цього року має “розконсервувати” 4 фонтани та підготувати їх до літнього сезону.

Планом обслуговування передбачено очищення фільтрів, застосування засобів для зниження рН води, перевірка з'єднань та проведення тестових запусків.

Крім цього, фонтани збираються запустити і у Дніпровському районі Києва.

8 квітня 2024 року, на основі результатів тендеру, комунальне підприємство “Плесо” обере компанію для сервісного обслуговування фонтанів, розташованих у водах озера Райдуга та озера Тельбін. На виконання цих робіт планується витратити 2,3 мільйона гривень.

Також спеціальне комунальне підприємство “Київводфонд” ще наприкінці лютого 2024 року підписало угоду на обслуговування фонтанів в акваторії Русанівського каналу. За це підряднику — компанії “ЕНЕРҐО-СЕРВІС” мали заплатити 318 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що на благоустрій Оболонського острова додатково витратять понад 13 млн гривень з бюджету міста.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 30 березня 2024
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