На благоустрій Оболонського острова додатково витратять понад 13 млн гривень з бюджету міста

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Ірина Маймур
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На благоустрій Оболонського острова додатково витратять понад 13 млн гривень з бюджету Києва.

Про це йдеться у відповідному тендері на Prozorro. Його вже завершили.

У 2022 році КП “Плесо” провело процедуру відкритих торгів щодо проведення капітального ремонту елементів благоустрою острова Оболонський. За її результатами у квітні 2022 року укладено договір підрядних робіт з ТОВ “Гідробуд Лімітед”.

У жовтні 2023-го була виявлена необхідність у додаткових роботах, які не були передбачені початковим проєктом. Через це змінилися обсяги та види будівельних робіт. У листопаді генеральний проєктувальник підтвердив факт необхідності додаткових робіт.

Їхня вартість становить 13 149 000 гривень. Кошти спрямують з бюджету Києва. Загальна вартість робіт підрядника, згідно з першим договором, складає 171 319 537 гривень.

Нагадаємо, міст-хвилю зводять за кошти, виділені Метрополією Великого Парижа та урядом Тайваню. Водночас кошти на благоустрій острова Оболонський залучить із бюджету міста.

Раніше ми писали про те, якою буде зона відпочинку на Оболонському острові. З’явився план благоустрою.

Фото: КП “Плесо”/”Вечірній Київ”

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Опубліковано: 28 лютого 2024
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