Гідрометцентр рекомендує не відкривати вікна через пил із Сахари

989
Валерія Гуржий
share share

Український Гідрометцентр ремомендує не відкривати вікна через те, що із Середземномор'я до України прийшов пил із Сахари.

Через це небо може бути тьмяним. Це явище ще вчора бачили мешканці західного регіоні, а 1 квітня він пошириться на більшість регіонів. Зазначається, що пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

Фото: Український Гідрометцентр

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 01 квітня 2024
share share
У Панському парку у Макарові створять громадський простір: візуалізації У Панському парку у Макарові створять громадський простір: візуалізації "Укрзалізниця" планує об'єднати квиток для міської електрички та комунального транспорту "Укрзалізниця" планує об'єднати квиток для міської електрички та комунального транспорту У Києві хочуть знести садибу Зеленських: забудовник стверджує, що вона не має історичної цінності У Києві хочуть знести садибу Зеленських: забудовник стверджує, що вона не має історичної цінності У Бучі висадили Сквер пам’яті про цивільних жертв російської окупації У Бучі висадили Сквер пам’яті про цивільних жертв російської окупації
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.