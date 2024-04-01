Гідрометцентр рекомендує не відкривати вікна через пил із Сахари
Український Гідрометцентр ремомендує не відкривати вікна через те, що із Середземномор'я до України прийшов пил із Сахари.
Через це небо може бути тьмяним. Це явище ще вчора бачили мешканці західного регіоні, а 1 квітня він пошириться на більшість регіонів. Зазначається, що пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.
Опубліковано: 01 квітня 2024
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