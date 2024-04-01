На Святошині “Київреклама” демонтувала незаконні рекламні вивіски з ТЦ: фото

Комунальники “Київреклами” демонтували незаконні рекламні конструкції з ТЦ на вулиці Ірпінській, що неподалік станції метро “Житомирська”.

Про це повідомляють в Управлінні з питань реклами КМДА.

“Ці торгові центри, які зазвичай розташовані в переформатованих будинках побуту, часто стають осередками незаконної реклами, яка засмічує фасади”, — коментують у “Київрекламі”.

За останні півроку комунальне підприємство очистило фасади більше двох десятків схожих будівель по всьому Києву. Наприклад, з Біличанського торгового центру біля вулиці Ірпінської, де минулого тижня проводилися заходи з демонтажу, було прибрано понад 50 незаконних рекламних конструкцій, додають у “Київрекламі”.

Раніше ми писали, що у “Київрекламі” пояснили , як правильно розміщувати вивіски у дверних та віконних прорізах.

Фото: Управління з питань реклами КМДА