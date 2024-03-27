У “Київрекламі” пояснили, як правильно розміщувати вивіски у дверних та віконних прорізах

363
Наталія Габрух
share share

Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама” надали роз'яснення, як правильно розміщувати вивіски у дверних та віконних прорізах.

Про це повідомляє КП “Київреклама”.

Відповідно до нових правил розміщення рекламної вивіски, відстань від поверхні скла до крайньої віддаленої точки вивіски у глибокому віконному прорізі може перевищувати 20 сантиметрів. Однак, вивіска не має виступати за елементи обрамлення прорізу або за площину фасаду, якщо обрамлення відсутнє.

Також залишаються в силі додаткові правила щодо установки вивісок. На скляних поверхнях вікон, вітрин та прозорій частині вхідних дверей вони можуть бути встановлені лише як окремі літери. При цьому, площа вивіски не повинна становити більше ніж 35% від загальної площі вікна чи вітрини.

Раніше ми писали, що у Києві заборонили зовнішнє підсвічування вивісок на фасадах будинків.

Фото: КП “Київреклама”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 27 березня 2024
share share
Для Голосіївського району закуплять 700 дерев за понад 7 млн грн Для Голосіївського району закуплять 700 дерев за понад 7 млн грн В онлайн-грі Fortnite відтворили Майдан Незалежності В онлайн-грі Fortnite відтворили Майдан Незалежності У Києві планують зробити 6 парків поруч із медзакладами безбар’єрними У Києві планують зробити 6 парків поруч із медзакладами безбар’єрними Біля постраждалої від обстрілу Академії Бойчука проведуть толоку: як долучитися Біля постраждалої від обстрілу Академії Бойчука проведуть толоку: як долучитися
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.