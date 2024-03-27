У “Київрекламі” пояснили, як правильно розміщувати вивіски у дверних та віконних прорізах

Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама” надали роз'яснення, як правильно розміщувати вивіски у дверних та віконних прорізах.

Про це повідомляє КП “Київреклама”.

Відповідно до нових правил розміщення рекламної вивіски, відстань від поверхні скла до крайньої віддаленої точки вивіски у глибокому віконному прорізі може перевищувати 20 сантиметрів. Однак, вивіска не має виступати за елементи обрамлення прорізу або за площину фасаду, якщо обрамлення відсутнє.

Також залишаються в силі додаткові правила щодо установки вивісок. На скляних поверхнях вікон, вітрин та прозорій частині вхідних дверей вони можуть бути встановлені лише як окремі літери. При цьому, площа вивіски не повинна становити більше ніж 35% від загальної площі вікна чи вітрини.

Раніше ми писали, що у Києві заборонили зовнішнє підсвічування вивісок на фасадах будинків.

Фото: КП “Київреклама”