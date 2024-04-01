У Бучі висадили Сквер пам’яті про цивільних жертв російської окупації

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Наталія Габрух
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У Бучі створили Сквер памʼяті “03.22”, де висадили іменні дерева у пам’ять про цивільних, які стали жертвами російської окупації та були вбиті у березні 2022 року.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

За його словами, у висадці дерев взяли участь родини загиблих.

Сквер розташований на перехресті вулиць Яблунської та Назарія Яремчука у Бучі. Тільки по вулиці Яблунській вбили і закатували 78 містян.

“Сквер пам’яті “03.22” стане не лише символом минулого, але й відображенням нашої віри у майбутнє, де ми будемо пам'ятати та вшановувати усіх бучанців, які загинули від рук жорсткого ворога”, — зазначив Анатолій Федорук.

Раніше ми писали, що у Бучі реконструюють Вокзальну площу за допомогою 3D-принтера.

Фото: скриншот з відео Анатолія Федорука

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Опубліковано: 01 квітня 2024
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