У Бучі реконструюють Вокзальну площу за допомогою 3D-принтера

У Бучі презентували концепцію реконструкції Вокзальної площі. Вона передбачає будівництво за допомогою першого в Україні промислового 3D-принтера.

Про це повідомили у міській раді.

Проєкт реконструкції розробили фахівці української студії дизайну та архітектури MAKHNO. Він передбачає створення нового автовокзалу та реконструкцію зони з малими архітектурними формами і зонами для відпочинку.

Будівництво відбудеться за допомогою першого в Україні промислового 3D-принтера компанії 3D Technology UTU, яка займається створенням таких масштабних конструкцій.

“Це концепт на базі локацій та вводних даних. Далі ми будемо масштабувати його на всю територію, щоб створити знаковий для Бучі проєкт”, – зазначив партнер студії MAKHNO Олександр Димніч.

Раніше ми писали, що Vovk+Partners Architects показали проєкт відбудови центральної площі Бородянки.

Фото: Бучанська міськрада