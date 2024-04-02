Суд скасував незаконну реєстрацію нерухомості за панамською компанією на Трухановому острові

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Наталія Габрух
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Київський господарський суд встановив незаконною та анулював реєстрацію права власності компанії з Панами на два об'єкти нерухомості, що знаходяться на Трухановому острові.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Панамська компанія у 2021 році незаконно зареєструвала право власності на споруди площами майже 840 кв. метрів та 750 кв. метрів.

Водночас Київська міська рада не виділяла земельні ділянки для розміщення будівель на острові. Ця територія має особливий природоохоронний статус – належить до земель водного фонду, а також зарезервована для створення об’єкту природно-заповідного фонду.

У зв’язку з цим, Київська міська прокуратура у 2023 році звернулась до Господарського суду Києва з позовом на панамську компанію. Суд задовольнив позов прокуратури у повному обсязі.

Раніше ми писали, що у Києві чоловік незаконно побудував будинок на території ландшафтного заказника.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 02 квітня 2024
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