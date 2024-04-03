Дивіться, як виглядає перша в Україні підземна школа, яку збудували у Харкові
Будівництво першої в Україні підземної школи завершили у Харкові.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
“Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік майже завершено”, — написав Ігор Терехов.
За його словами вже наступного навчального року у школі зможуть навчатися 600 дітей.
Будівництво школи обійшлося у 58,8 мільйона гривень.
Надалі в місті планують продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста.
Раніше ми писали, що на Харківщині збудують фабрику-кухню, де годуватимуть школярів двох громад.
Фото: Ігор Терехов
Опубліковано: 03 квітня 2024