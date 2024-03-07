На Харківщині збудують фабрику-кухню, де годуватимуть школярів двох громад

У Лозовій в Харківській області зведуть другу в Україні фабрику-кухню, де готуватимуть корисні обіди для школярів.

Почати будівництва планують навесні 2024 року, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обіди готуватимуть для 14 тисяч учнів і дошкільнят Лозівської та Близнюківської громад.

“Це ще один потужний крок реформи шкільного харчування, яка дає дітям якісну й корисну їжу, що особливо потрібна під час стресів воєнного часу. А також важливий поштовх для громад, бо це робочі місця й економічне пожвавлення там, де воно потрібне”, — написав керівник ОВА.

Меценатом ініціативи є фонд The Howard G. Buffett Foundation. Благодійник уже погодив фінансування.

Раніше ми писали, що першу в Україні фабрику-кухню відкрили в Бучі. Там готують для шкіл і садочків трьох громад.

Фото: Олег Синєгубов