На станції метро "Хрещатик" відкривають вестибюль, що виходить до Городецького

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Ірина Маймур
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На станції метро "Хрещатик" відновлює роботу вестибюль, що виходить до вулиці Архітектора Городецького.

Про це повідомляє КМДА.

Вестибюль почне працювати 4 квітня з 17:00. Він був зачинений від початку повномасштабної війни.

Тепер вестибюль буде доступним для перевезень пасажирів щодня з 05:40 до 22:35. А в режимі укриття працюватиме цілодобово.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відчинені всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття, зазначили у КМДА.

Нагадаємо, що вестибюль у напрямку вул. Хрещатик працює з 5:40 до 22:35, а вестибюль у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні – з 05:37 до 22:33.

Раніше ми писали, що у березні запрацював вестибюль, що виходить до Інститутської.

Фото: AMY / Wikimedia Commons

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Опубліковано: 04 квітня 2024
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