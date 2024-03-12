На станції метро “Хрещатик” відкриють вестибюль, що виходить до Інститутської

13 березня відновить роботу вестибюль на станції метро “Хрещатик”, що виходить до вулиці Інститутської.

Про це повідомляють в КМДА.

Працюватиме він з 05:37 до 22:33.

Нагадаємо, що вихід до Хрещатика працює з 05:40 до 22:35. Водночас вихід до вулиці Архітектора Городецького лишається зачиненим для пасажирів.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття.

Раніше ми писали, що з 8 березня станція метро “Дніпро” відновила роботу у звичайному режимі.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа