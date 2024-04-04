Києву повернули землі заказника “Совська балка”, де самовільно збудували ресторан

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Ірина Маймур
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Північний апеляційний суд повернув місту землі ландшафтного заказника місцевого значення “Совська балка”. Там був незаконно збудований ресторан.

Про це пише Київська прокуратура.

Зазначена ділянка входить до складу ландшафтного заказника місцевого значення «Совська балка» та перебуває в межах прибережної захисної смуги Ставка на струмках Совському та струмку в балці Проня. Її вартість сягає понад 390 млн грн.

За даними слідства, підприємці самовільно збудували ресторан та незаконно зареєстрували право власності на нього.

Господарський суд Києва погодився з доводами прокуратури, зобов’язав товариство повернути ділянку столичній громаді та привести її у належний стан, знісши самовільно зведені будівлі.

Натомість товариство оскаржило його в апеляційному порядку. Зрештою Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення Господарського суду міста Києва. Воно набрало законної сили та підлягає виконанню.

Раніше ми писали, що суд скасував незаконну реєстрацію нерухомості за панамською компанією на Трухановому острові.

Фото: Київська прокуратура

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Опубліковано: 04 квітня 2024
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