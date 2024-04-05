Катерининську площу в Одесі перейменують на Європейську
Катерининську вулицю та Катерининську площу в Одесі хочуть перейменувати. Після проходженні усіх необхідних процедур вони матимуть назву Європейська.
Про це повідомили в міській раді.
Відповідну рекомендацію висунула міська історико-топонімічна комісія.
Також планують змінити назви ще двох вулиць:
- вулиця Жуковського — вулиця Лесі Українки;
- вулиця Буніна — вулиця Поліцейська (історична назва).
За інформацією видання "Думська", також обговорювалося й перейменування вулиці Пушкінської, але члени комісії розійшлися в думках.
Раніше ми писали, що в Харкові перейменували 65 вулиць, назви яких були пов'язані з росією та її союзниками.
Фото: Одеська міськрада
Опубліковано: 05 квітня 2024