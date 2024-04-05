Катерининську площу в Одесі перейменують на Європейську

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Ірина Маймур
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Катерининську вулицю та Катерининську площу в Одесі хочуть перейменувати. Після проходженні усіх необхідних процедур вони матимуть назву Європейська.

Про це повідомили в міській раді.

Відповідну рекомендацію висунула міська історико-топонімічна комісія.

Також планують змінити назви ще двох вулиць:

  • вулиця Жуковського — вулиця Лесі Українки;
  • вулиця Буніна — вулиця Поліцейська (історична назва).

За інформацією видання "Думська", також обговорювалося й перейменування вулиці Пушкінської, але члени комісії розійшлися в думках.

Раніше ми писали, що в Харкові перейменували 65 вулиць, назви яких були пов'язані з росією та її союзниками.

Фото: Одеська міськрада

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Опубліковано: 05 квітня 2024
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