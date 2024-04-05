Катерининську площу в Одесі перейменують на Європейську

Катерининську вулицю та Катерининську площу в Одесі хочуть перейменувати. Після проходженні усіх необхідних процедур вони матимуть назву Європейська.

Про це повідомили в міській раді.

Відповідну рекомендацію висунула міська історико-топонімічна комісія.

Також планують змінити назви ще двох вулиць:

вулиця Жуковського — вулиця Лесі Українки;

вулиця Буніна — вулиця Поліцейська (історична назва).

За інформацією видання "Думська", також обговорювалося й перейменування вулиці Пушкінської, але члени комісії розійшлися в думках.

Раніше ми писали, що в Харкові перейменували 65 вулиць, назви яких були пов'язані з росією та її союзниками.

Фото: Одеська міськрада