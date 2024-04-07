На Андріївському узвозі на місці памʼятки архітектури зводять новобудову

На Андріївському узвозі, 26, на місці пам’ятки архітектури 1870 року зводять новобудову.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За його словами це стало очевидно після нещодавніх змін погоди. Сильний вітер зірвав ширму і таким чином оголив частину будівельних риштувань.

На місці вже височіє бетонний моноліт та видно нову цеглу. Будівельний паспорт об'єкта, який розміщений чомусь у дворі говорить про лише про капітальний ремонт історичного будинку. Згідно паспорту — його робить реставраційна майстерня.

Будинки № 26 і № 24 входять до комплексу пам'ятки національного значення — Андріївський узвіз. Ця земля — археологічно охоронна зона. Будівлі тут мають статус пам’яток архітектури місцевого значення.

Раніше ми писали, що забудовник подав документи про відсутність цінності садиби Зеленських до КМДА.

Фото: Дмитро Перов