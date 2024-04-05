Забудовник подав документи про відсутність цінності садиби Зеленських до КМДА

Забудовник подав документацію щодо відсутності цінності й історичності 134-річної садиби Зеленських до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

Підприємець хоче побудувати на місці садиби ЖК “Тургеневъ”.

Перов зазначив, що в документах “близько ста сторінок тексту, чому будівля не може вважатися цінною або історичною”.

Нагадаємо, що днями забудовник завісив фасад будівлі інформаційним щитом, у якому стверджується, що історична пам'ятка не має жодної історичної або архітектурної цінності, а її збереження — псує інвестиційний клімат міста.

Дерев'яна, обкладена цеглою будівля була збудована 1890 року на замовлення купця Василя Маліна. Сьогодні — це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рік тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

У 2021 році після першої спроби зносу історичної пам’ятки Київською міською прокуратурою на ділянку садиби було накладено арешт. Попри це — забудовник продовжує її руйнувати .

Фото: Дмитро Перов