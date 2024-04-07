Фото дня: З Будинку зі зміями прибрали риштування

Кияни нарешті можуть побачили унікальний фасад Будинку зі зміями. З нього прибрали риштування .

Реконструкцію прибуткового будинку С. Чоколової, відомого як Будинок зі зміями та каштанами розпочали у 2019 році. Будівля розташована на вулиці Великій Житомирській, 32 і має статус пам'ятки архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Будинок був зведений у 1910-11 роках за проєктом архітектора Ігнатія Ледоховського. Він вважається одним із засновників школи модерну у Києві та є автором низки столичних будівель: клініки Маковського по вулиці Олеся Гончара, прибуткового будинку лікаря Трофимова по Назарівській вулиці тощо.

Прибутковий будинок є виразним представником стилю ар-нуво.

Тепер усі охочі можуть побачити відновлений барельєф “Музики”, знаменитих змій у каштановому листі і хлопчика з гусаком.

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