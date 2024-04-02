Біля постраждалої від обстрілу Академії Бойчука пройшла толока: фото

30 березня біля постраждалої від ракетного обстрілу Академії Бойчука провели толоку.

До неї доєдналися студенти закладу, їхні батьки й небайдужі містяни Києва, Ірпеня, Вишгорода та Запоріжжя.

До того ж прибирати завали допомагали представники громадських і волонтерських організацій “Добробат”, “Сміливі Відновлювати”, “Б-50” та “Права Молодь”. Також доєдналися студенти інших вишів столиці.

“Допомогти Академії прийшли художники, дизайнери, програмісти та люди інших професій. До розбирання завалів долучилися представники київських установ: “Центр інтерактивної історії КиївГрад”, “Національна історична бібліотека України”, “Інститут проблем сучасного мистецтва”. У толоці взяли участь люди, які відносять себе до категорії “сусіди”, “друзі Академії” — саме ті, які не залишають у біді!”, — зазначили в Академії.

Загалом до толоки долучилося близько 300 осіб. Вони прибирали територію й виносили бите скло та цеглу.

Студенти Академії не тільки брали участь у толоці, а й малювали на руїнах Академії Бойчука.

“Бо вони митці і ніхто цього не змінить”, — написала користувачка у соцмережі Х.

Нагадаємо, що 25 березня зранку росія атакувала балістикою Київ. Унаслідок атаки зафіксували пошкодження в різних районах міста.