У Києві на Трухановому острові висадили 3 тисячі сіянців сосни

187
Наталія Габрух
share share

На Трухановому острові висадили 3 тисячі сіянців сосни. Таким чином заліснили 0,4 га території.

Про це повідомляє КО “Київзеленбуд”.

Крім цього, висаджували дерева та кущі у міських парках та скверах. Тож зелені зони поповнилися кленами та липами, кущами чубушника, спіреї, магонії, керії, гібіскуса, жимолості.

А в Наводницькому парку, що на Печерську, за підтримки меценатів, висадили понад 20 кущів бузку.

У “Київзеленбуді” нагадали, що протягом 2023 року в міських парках, скверах та на бульварах висадили понад 8 тисяч дерев, майже 80 тисяч кущів та 6,5 мільйонів квітів.

Раніше ми писали, що у Бучі висадили Сквер пам’яті про цивільних жертв російської окупації.

Фото: скриншот з відео КО “Київзеленбуд”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 07 квітня 2024
share share
Незламні: 5 закладів Харкова, які відкрили під час повномасштабної війни Незламні: 5 закладів Харкова, які відкрили під час повномасштабної війни Фото дня: З Будинку зі зміями прибрали риштування Фото дня: З Будинку зі зміями прибрали риштування В Україні випустили мультсеріал, який розповідає про героїчні українські міста В Україні випустили мультсеріал, який розповідає про героїчні українські міста На Андріївському узвозі на місці памʼятки архітектури зводять новобудову На Андріївському узвозі на місці памʼятки архітектури зводять новобудову
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.