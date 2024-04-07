У Києві на Трухановому острові висадили 3 тисячі сіянців сосни

На Трухановому острові висадили 3 тисячі сіянців сосни. Таким чином заліснили 0,4 га території.

Про це повідомляє КО “Київзеленбуд”.

Крім цього, висаджували дерева та кущі у міських парках та скверах. Тож зелені зони поповнилися кленами та липами, кущами чубушника, спіреї, магонії, керії, гібіскуса, жимолості.

А в Наводницькому парку, що на Печерську, за підтримки меценатів, висадили понад 20 кущів бузку.

У “Київзеленбуді” нагадали, що протягом 2023 року в міських парках, скверах та на бульварах висадили понад 8 тисяч дерев, майже 80 тисяч кущів та 6,5 мільйонів квітів.

Раніше ми писали, що у Бучі висадили Сквер пам’яті про цивільних жертв російської окупації.

Фото: скриншот з відео КО “Київзеленбуд”