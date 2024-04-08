Дивіться, як виглядатиме перша українська гімназія у Луцьку після ревіталізації

Студія Parallel Architects представила проєкт ревіталізації колишньої української гімназії у Луцьку.

Про це повідомляє NE:Urban.

“На візуалізаціях ми бачимо максимальне збереження історичного цегляного об’єму з добудовою двох поверхів аналогічною висотою. При цьому використаний інший матеріал, що чітко відповідає основному принципу Венеційської хартії: нове не імітує старе”, — йдеться у повідомленні.

Верхній поверх матиме терасу з виглядом на старе місто. Крім цього, у споруді хочуть облаштувати укриття.

Колишня гімназія не є об'єктом культурної спадщини та перебуває у приватній власності. За словами власника Станіслава Шайка, споруда перебувала в незадовільному стані, зокрема її стіни були уражені грибком.

Після ремонтних робіт у будівлі планується відкриття приватного навчального закладу. Таке рішення було ухвалено під час засідання міськради 27 березня.

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Фото: Parallel Architects