У Львові ревіталізували трамвайне депо: що з ним планують робити далі

Територію першого трамвайного депо у Львові на площі Лема планують перетворити у креативний простір Lem Station. Для цього частину будівель депо вже ревіталізували.

Про це у своєму блозі розповів урбаніст та архітектор Юліан Чаплінський.

Трамвайне депо було побудоване у 1894 році на перехресті вул. Героїв Майдану, Вітовського, Сахарова і площі Лема.

Архітектори вже частково реконструювали ангар, адмінбудівлю та електровню. Також на даху будівлі облаштували терасу, яка буде відкритою для відвідувачів. Окрім того, під час ревіталізації всередині зберегли автентичні елеметри та відновили втрачені.

Далі планують перетворити радянську компресорну на івент-хол, а поруч облаштувати паркінг.

Проєкт ревіталізації простору розробило львівське архітектурне бюро AVR Development.

Фото: Chaplinsky Vlog