У Києві військові, які втратили кінцівки, можуть отримати часткову компенсацію за придбане авто

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Наталія Габрух
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Кияни-захисники, які отримали інвалідність через втрату кінцівки, можуть отримати часткову компенсацію за придбане авто.

Про це повідомляють у КМДА.

У 2023 році Київ розпочав виплату часткової компенсації за придбаний легковий автомобіль для військових, які отримали інвалідність через повну чи часткову втрату кінцівки після 24 лютого 2022 року.

“Компенсація надається на купівлю нового автомобіля, таким чином ми забезпечуємо прозорість процесу. Вартість машини не регламентована, утім сума компенсації складає 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це 545 040 гривень”, — зазначила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Під час подання заяви на компенсацію та безпосереднього отримання матеріальної допомоги заявник повинен бути зареєстрований у Києві.

Раніше ми писали, що у Києві відкриють центр протезування для військових: деталі.

Фото: Марина Хонда

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Опубліковано: 08 квітня 2024
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