У Солом’янському районі збудують бювет за 6,3 млн грн

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Наталія Габрух
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12 квітня комунальне підприємство "Київводфонд" організовує аукціон, метою якого є вибір компанії для зведення артезіанської свердловини за адресою проспект Любомира Гузара, 8-А у Солом'янському районі.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

На роботи витратять до 6,3 млн грн. Планується, що будівництво має завершитися до 31 грудня 2025 року.

Підрядник має встановити фільтр для очищення води та манометр, а також пробурити свердловину глибиною 295 метрів. Також мають прокласти труби водопостачання та змонтувати електроживлення.

Крім цього, підрядник повинен організувати відвід дренажних вод, а ще змонтувати установку знезалізнення і пом'якшення води.

В плані робіт є проведення тепло- та гідроізоляції, монтаж вентиляції. За всіма правилами зроблять зону санітарної охорони та облаштують газон.

Раніше ми писали, що на обслуговування фонтанів у Києві цьогоріч витратять понад 4,5 млн грн.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 08 квітня 2024
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