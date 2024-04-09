На Осоорках будують житловий квартал на 4,5 гектарах землі: що там буде
Архітектурне бюро AIMM розробило проєкт нового багатофункціонального комплексу DNIPRO ISLAND у Києві. Наразі розпочалося його будівництво.
Про це повідомила виконавча директорка АIММ Анна Іскіердо на своїй сторінці у соцмережах.
Будинки житлового кварталу мають висоту 4-12 поверхів. Родзинка комплексу — це виразний каскад зелених терас. Чотири будинки кварталу представлені в чотирьох різних стилях, але об’єднані однією концепцією “різні – рівні”.
Житловий комплекс розташований на Осокорках, поруч з Дніпром. Проєкт складається з чотирьох низькоповерхових будинків на озелененій території площею 4,5 гектари.
Раніше ми писали, що у Львові з’явиться новий багатофункціональний комплекс за проєктом archimatika.
Фото: Анна Іскіердо
Опубліковано: 09 квітня 2024
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