На Осоорках будують житловий квартал на 4,5 гектарах землі: що там буде

Архітектурне бюро AIMM розробило проєкт нового багатофункціонального комплексу DNIPRO ISLAND у Києві. Наразі розпочалося його будівництво.

Про це повідомила виконавча директорка АIММ Анна Іскіердо на своїй сторінці у соцмережах.

Будинки житлового кварталу мають висоту 4-12 поверхів. Родзинка комплексу — це виразний каскад зелених терас. Чотири будинки кварталу представлені в чотирьох різних стилях, але об’єднані однією концепцією “різні – рівні”.

Житловий комплекс розташований на Осокорках, поруч з Дніпром. Проєкт складається з чотирьох низькоповерхових будинків на озелененій території площею 4,5 гектари.

Раніше ми писали, що у Львові з’явиться новий багатофункціональний комплекс за проєктом archimatika.

Фото: Анна Іскіердо