Дніпро отримав 40 автобусів від Мілана: їх розподілять між регіонами

Дніпро отримав першу партію автобусів від Мілана.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Автобуси розподілять між регіонами — там, де це найбільш необхідно. Серед них близько десятка громад у Волинській, Одеській, Харківській, Полтавській, Рівненській, Черкаській, Херсонській та Хмельницькій областях.

“Автобуси в гарному стані. До Дніпра з Італії вони приїхали своїм ходом. Наші спеціалісти оглянули їх. Зараз ми завершуємо оформлення документальне і використовуватимемо їх у напрямах для міського господарства”, — зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Раніше ми писали, що Київ закупить 85 нових турецьких автобусів .

Фото: Дніпровська міська рада