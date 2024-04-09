Дніпро отримав 40 автобусів від Мілана: їх розподілять між регіонами
Дніпро отримав першу партію автобусів від Мілана.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Автобуси розподілять між регіонами — там, де це найбільш необхідно. Серед них близько десятка громад у Волинській, Одеській, Харківській, Полтавській, Рівненській, Черкаській, Херсонській та Хмельницькій областях.
“Автобуси в гарному стані. До Дніпра з Італії вони приїхали своїм ходом. Наші спеціалісти оглянули їх. Зараз ми завершуємо оформлення документальне і використовуватимемо їх у напрямах для міського господарства”, — зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.
Раніше ми писали, що Київ закупить 85 нових турецьких автобусів.
Фото: Дніпровська міська рада
Опубліковано: 09 квітня 2024
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