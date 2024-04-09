Дніпро отримав 40 автобусів від Мілана: їх розподілять між регіонами

544
Наталія Габрух
share share

Дніпро отримав першу партію автобусів від Мілана.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Автобуси розподілять між регіонами — там, де це найбільш необхідно. Серед них близько десятка громад у Волинській, Одеській, Харківській, Полтавській, Рівненській, Черкаській, Херсонській та Хмельницькій областях.

“Автобуси в гарному стані. До Дніпра з Італії вони приїхали своїм ходом. Наші спеціалісти оглянули їх. Зараз ми завершуємо оформлення документальне і використовуватимемо їх у напрямах для міського господарства”, — зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Раніше ми писали, що Київ закупить 85 нових турецьких автобусів.

Фото: Дніпровська міська рада

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 квітня 2024
share share
“Ми створили першу у світі IT-пасіку” – київські інженери розповідають про унікальний проєкт “Ми створили першу у світі IT-пасіку” – київські інженери розповідають про унікальний проєкт У “Київ Цифровий” з'явилися опитування про МАФи та зарядні станції для електрокарів У “Київ Цифровий” з'явилися опитування про МАФи та зарядні станції для електрокарів Ремонт “синьої гілки” метро обійдеться у майже 400 мільйонів – це половина резервного фонду Києва Ремонт “синьої гілки” метро обійдеться у майже 400 мільйонів – це половина резервного фонду Києва На Осоорках будують житловий квартал на 4,5 гектарах землі: що там буде На Осоорках будують житловий квартал на 4,5 гектарах землі: що там буде
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.