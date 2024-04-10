Біля ліцею у Борисполі будують протирадіаційне укриття на 500 осіб: фото

У Борисполі для учнів ліцею "Патріот" будують протирадіаційне укриття подвійного призначення.

Там зможуть одночасно перебувати майже пів тисячі людей, повідомляють в КОВА.

Наразі на об'єкті готовий фундамент, стіни та перекриття. Будівельники виконують гідроізоляцію споруди. Паралельно проводять внутрішні роботи — зведення міжкімнатних стін, ремонт приміщень.

В укритті встановлять системи вентиляції та кондиціювання повітря, водопостачання і каналізації, опалення. Крім звичайних кімнат для перебування, у сховищі облаштують медкабінет, ігрове приміщення та їдальню.

Будівництво виконується з урахуванням інклюзивності та доступності. Його фінансує Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Наразі ліцей "Патріот" відвідують 970 дітей. Також на базі закладу діють гуртки й спортивні секції. Під час повітряних тривог учні спускаються в укриття, розраховане лише на 230 людей, і користуються сховищем, що розташоване неподалік ліцею.

Власне укриття дасть змогу організувати в ліцеї позмінне навчання в очному форматі.

Раніше ми писали, що на території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина планують збудувати протирадіаційне укриття за 169,16 млн грн.

Фото: КОВА