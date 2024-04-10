Колишню Арку дружби народів у Києві зносити не будуть — КМДА

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Ірина Маймур
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Арку Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів) у Києві не планують зносити.

Про це повідомили в КМДА у відповідь на запит BBC.

Там зазначили, що Арка Свободи українського народу є пам’яткою історії місцевого значення, які згідно з законом заборонено зносити, змінювати чи переносити.

До того ж переносити арку також немає куди, бо музею тоталітаризму чи музею “радянської історії” наразі не існує. У столиці лише розглядають ідеї, як такий музей створити.

Натомість в КМДА обіцяють знест скульптурну композицію з козаками, що під аркою.

Рішення про її демонтаж вже є, говорить депутатка Київради Ксенія Семенова. Однак є ускладнення, пов’язане з тим, що ця композиція водночас є підпірною стінкою. Можливо, для знесення доведеться залучити спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт, щоб запобігти зсуву пагорбів Дніпра.

Раніше ми писали, що Інститут нацпам'яті визначив, що Арка Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів) у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу.

Нагадаємо, що у травні 2022 року Київрада ухвалила рішення щодо перейменування Арки дружби народів. У квітні під нею демонтували бронзову скульптуру двох робітників.

Фото: t.me/ukraina_novosti

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Опубліковано: 10 квітня 2024
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