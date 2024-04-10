Колишню Арку дружби народів у Києві зносити не будуть — КМДА

Арку Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів) у Києві не планують зносити.

Про це повідомили в КМДА у відповідь на запит BBC.

Там зазначили, що Арка Свободи українського народу є пам’яткою історії місцевого значення, які згідно з законом заборонено зносити, змінювати чи переносити.

До того ж переносити арку також немає куди, бо музею тоталітаризму чи музею “радянської історії” наразі не існує. У столиці лише розглядають ідеї, як такий музей створити.

Натомість в КМДА обіцяють знест скульптурну композицію з козаками, що під аркою.

Рішення про її демонтаж вже є, говорить депутатка Київради Ксенія Семенова. Однак є ускладнення, пов’язане з тим, що ця композиція водночас є підпірною стінкою. Можливо, для знесення доведеться залучити спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт, щоб запобігти зсуву пагорбів Дніпра.

Раніше ми писали, що Інститут нацпам'яті визначив , що Арка Свободи українського народу (колишня назва — Арка дружби народів) у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу.

Нагадаємо, що у травні 2022 року Київрада ухвалила рішення щодо перейменування Арки дружби народів. У квітні під нею демонтували бронзову скульптуру двох робітників.

Фото: t.me/ukraina_novosti