На Майдані та Русанівці не вмикатимуть: де цьогоріч у Києві працюватимуть фонтани

Цього року, як і у попередні два роки повномасштабної війни, у центрі Києві не вмикатимуть фонтани. У тому числі на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу, через те, що вони є досить енергозатратними.

Про це повідомили у КМДА.

Йдеться про 8 масштабних та енергозатратних фонтанів, що мають потужне насосне обладнання, а саме: фонтани "Великий", "Каскадний", "Малі", "Засновники Києва", "Водяна куля", "Хрещатик", фонтан на вулиці Велика Васильківська та фонтани в акваторії Русанівського каналу.

Разом із тим у київських парках і скверах працюватимуть локальні фонтани, які є економнішими. Загалом у 2024 році на території зелених зон планується запуск 25 фонтанів. Традиційно вони розпочнуть роботу в першій половині травня, а завершать наприкінці вересня.

Голосіївський район

сквер ім. Івана Федорова.

Дніпровський район

парк "Перемога"

парк "Аврора".

Дарницький район

парк "Позняки"

парк "Партизанської слави".

Подільський район

сквер № 1 на Контрактовій площі (біля пам’ятника Петру Сагайдачному)

сквер № 2 на Контрактовій площі (фонтан "Самсон")

сквер на площі "Щекавицькій"

парк "Куренівський".

Оболонський район

площа Оболонська, 6

просп. Володимира Івасюка, 2-Д (Сад каменів).

Святошинський район

парк "Совки".

Шевченківський район

парк ім. Т. Г. Шевченка (3 фонтани)

парк "Володимирська гірка" (2 фонтани)

парк "Сирецький"

сквер "Золотоворітський"

сквер "Мюнхенський"

сквер ім. Івана Котляревського

сквер біля Оперного театру

сквер №2 на Володимирському проїзді

сквер "Литовський"

сквер імені Миколи Макаренка.

Фото: КМДА