На Майдані та Русанівці не вмикатимуть: де цьогоріч у Києві працюватимуть фонтани
Цього року, як і у попередні два роки повномасштабної війни, у центрі Києві не вмикатимуть фонтани. У тому числі на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу, через те, що вони є досить енергозатратними.
Про це повідомили у КМДА.
Йдеться про 8 масштабних та енергозатратних фонтанів, що мають потужне насосне обладнання, а саме: фонтани "Великий", "Каскадний", "Малі", "Засновники Києва", "Водяна куля", "Хрещатик", фонтан на вулиці Велика Васильківська та фонтани в акваторії Русанівського каналу.
Разом із тим у київських парках і скверах працюватимуть локальні фонтани, які є економнішими. Загалом у 2024 році на території зелених зон планується запуск 25 фонтанів. Традиційно вони розпочнуть роботу в першій половині травня, а завершать наприкінці вересня.
Голосіївський район
- сквер ім. Івана Федорова.
Дніпровський район
- парк "Перемога"
- парк "Аврора".
Дарницький район
- парк "Позняки"
- парк "Партизанської слави".
Подільський район
- сквер № 1 на Контрактовій площі (біля пам’ятника Петру Сагайдачному)
- сквер № 2 на Контрактовій площі (фонтан "Самсон")
- сквер на площі "Щекавицькій"
- парк "Куренівський".
Оболонський район
- площа Оболонська, 6
- просп. Володимира Івасюка, 2-Д (Сад каменів).
Святошинський район
- парк "Совки".
Шевченківський район
- парк ім. Т. Г. Шевченка (3 фонтани)
- парк "Володимирська гірка" (2 фонтани)
- парк "Сирецький"
- сквер "Золотоворітський"
- сквер "Мюнхенський"
- сквер ім. Івана Котляревського
- сквер біля Оперного театру
- сквер №2 на Володимирському проїзді
- сквер "Литовський"
- сквер імені Миколи Макаренка.
Фото: КМДА