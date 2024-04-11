Навколо пляжу біля озера Редькіне почали встановлювати паркан

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Валерія Гуржий
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У Києві на Міністерці біля озера Редькіне почали встановлювати паркан на пляжі.

Про це повідомили місцеві жителі у групі "Оболонь".

Наразі поки невідомо, хто і навіщо встановлює паркан, але місцеві бояться територія пляжу може опинитися в руках забудовників.

Фото: В'ячеслав Сухомлин

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Опубліковано: 11 квітня 2024
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