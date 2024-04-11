Навколо пляжу біля озера Редькіне почали встановлювати паркан
У Києві на Міністерці біля озера Редькіне почали встановлювати паркан на пляжі.
Про це повідомили місцеві жителі у групі "Оболонь".
Наразі поки невідомо, хто і навіщо встановлює паркан, але місцеві бояться територія пляжу може опинитися в руках забудовників.
Фото: В'ячеслав Сухомлин
Опубліковано: 11 квітня 2024
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