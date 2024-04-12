У Києві перейменували Олександрівську лікарню

Олександрівську клінічну лікарню в Києві перейменували на Свято-Михайлівську, повідомляє КМДА.

За перейменування проголосували 70 депутатів. До того ж його підтримали історики, трудовий колектив лікарні та мешканці міста.

Назву “Свято-Михайлівська” запропонували на честь архистратига Михаїла, який впродовж останнього тисячоліття вважається покровителем та захисником Києва.

У 1874 році в Києві міська клінічна лікарня отримала назву – Олександрівська. Лікарню назвали на честь царевича Олександра як “шана майбутньому російському імператору Олександру III”.

“Герб Олександра III й досі є символом Олександрівської лікарні та активно використовується в публічному просторі. Це підтверджує той факт, що російська пропаганда вкорінилась глибше, ніж ми уявляли”, – каже депутатка Олеся Пинзеник.

Раніше ми писали, що Катерининську площу в Одесі перейменують на Європейську.

Фото: КМДА