У Києві відновлює роботу автобус від Львівської площі до залізничного вокзалу

13 квітня відновлює роботу автобус №7 за маршрутом “Львівська площа – залізничний вокзал “Центральний”.

Про це повідомляє КМДА.

На маршруті працюватиме автобус великої місткості з низьким рівнем підлоги. Він пристосований для перевезення людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Із розкладом руху пасажири можуть ознайомитись на сайті КП “Київпастранс” та обрати зручний час для поїздки.

Раніше ми писали, що в Києві запустили три нові автобусні маршрути та один тролейбусний.

Фото (ілюстративне): "Київпастранс"