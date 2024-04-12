У Києві відновлює роботу автобус від Львівської площі до залізничного вокзалу

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Ірина Маймур
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13 квітня відновлює роботу автобус №7 за маршрутом “Львівська площа – залізничний вокзал “Центральний”.

Про це повідомляє КМДА.

На маршруті працюватиме автобус великої місткості з низьким рівнем підлоги. Він пристосований для перевезення людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Із розкладом руху пасажири можуть ознайомитись на сайті КП “Київпастранс” та обрати зручний час для поїздки.

Раніше ми писали, що в Києві запустили три нові автобусні маршрути та один тролейбусний.

Фото (ілюстративне): "Київпастранс"

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Опубліковано: 12 квітня 2024
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