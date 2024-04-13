Забудовник ЖК на Багговутівській повернув місту понад 14 млн грн

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Наталія Габрух
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Компанія, що у 2021 році побудувала багатоповерховий житловий будинок по вулиці Багговутівській у Шевченківському районі Києва, добровільно виконала рішення Господарського суду та повернула місту 14,5 млн грн для розвитку інфраструктури столиці.

Про це повідомила прокуратура Києва.

У 2021 році девелопер звів багатоповерхівку на вулиці Багговутівській, але вирішив не інвестувати в розвиток інфраструктури міста. У зв’язку з цим прокурори подали позов до Господарського суду, який підтримав їхні вимоги та змусив забудовника виплатити місту 14,5 мільйонів гривень як пайовий внесок.

Таким чином, гроші були переведені до міського бюджету.

У прокуратурі підкреслили, що внесення пайової участі при будівництві багатоквартирних житлових комплексів є безпосереднім обов’язком забудовників, і ці кошти повинні використовуватися для задоволення потреб місцевих мешканців.

Раніше ми писали, що Києву повернули землі заказника “Совська балка”, де самовільно збудували ресторан.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 13 квітня 2024
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