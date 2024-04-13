На Чоколівці студeнти облаштували мультифункціональнe укриття у гуртожитку

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Наталія Габрух
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Студенти КНУБА спроєктували та облаштували у власному гуртожитку, на вулиці Волинській, 14/11, новe мультифункціональне укриття.

Про це повідомляє науково-мистецька платформа “Острів”.

Ініціативна група спільно з науково-мистецькою платформою “Острів”, яка також базується в університеті, відремонтували занедбаний підвал.

Тепер там облаштовано цілий комплекс затишних приміщень, де мешканці гуртожитку можуть не лише ховатися під час повітряної тривоги, але й влаштовувати дозвілля. Такe укриття має подвійнe призначeння та є сталим.

Молодь самотужки створила усі меблі для укриття, скориставшись мобільною майстернею TOLOCAR, що функціонує на “Острові”, а також за підтримки німецького агентства GIZ. Нині укриття оснащене столами, зручними лавами, сценою з екраном та навіть столом для пінг-понгу.

Раніше ми писали, що біля ліцею у Борисполі будують протирадіаційне укриття на 500 осіб: фото.

Фото: скриншоти з відео науково-мистецької платформи “Острів”

Як вам нове укриття, яке облаштували студенти КНУБА?
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Опубліковано: 13 квітня 2024
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