Озеро Лебедине на Дарниці очистили від сміття
Комунальники очистили від сміття прибережну акваторію озера Лебедине, що у Дарницькому районі Києва.
Про це повідомляє КП “Плесо”.
У парку біля озера пофарбували лави і прибрали сміття. Толоку провели фахівці КП “Плесо” спільно з комунальниками Дарницького району, рятівниками ДСНС та небайдужими місцевими жителями.
Раніше ми писали, що навколо пляжу біля озера Редькіне почали встановлювати паркан.
Фото: скриншот з відео КП “Плесо”
Опубліковано: 14 квітня 2024
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