Озеро Лебедине на Дарниці очистили від сміття

Комунальники очистили від сміття прибережну акваторію озера Лебедине, що у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляє КП “Плесо”.

У парку біля озера пофарбували лави і прибрали сміття. Толоку провели фахівці КП “Плесо” спільно з комунальниками Дарницького району, рятівниками ДСНС та небайдужими місцевими жителями.

Раніше ми писали, що навколо пляжу біля озера Редькіне почали встановлювати паркан.

Фото: скриншот з відео КП “Плесо”