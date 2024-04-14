Озеро Лебедине на Дарниці очистили від сміття

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Наталія Габрух
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Комунальники очистили від сміття прибережну акваторію озера Лебедине, що у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляє КП “Плесо”.

У парку біля озера пофарбували лави і прибрали сміття. Толоку провели фахівці КП “Плесо” спільно з комунальниками Дарницького району, рятівниками ДСНС та небайдужими місцевими жителями.

Раніше ми писали, що навколо пляжу біля озера Редькіне почали встановлювати паркан.

Фото: скриншот з відео КП “Плесо”

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Опубліковано: 14 квітня 2024
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