У Києві відчувається кадровий голод: які професії роботодавці шукають найчастіше

У Києві відчувається кадровий голод практично в усіх сферах – на одну вакансію у Києві претендує один безробітний.

Про це повідомляє "Вечірній Київ".

Загалом понад 2,3 тисячі столичних роботодавців з початку року повідомили Київський МЦЗ про 6 тисяч пропозицій роботи. При тому, що станом на 1 квітня 2024 року 2,6 тис. мешканців столиці продовжують шукати роботу, перебуваючи на обліку.

Найчастіше роботодавці Києва шукають: лікарів, бухгалтерів, вчителів, інженерів, сестер (братів) медичних, водіїв, продавців, кухарів, охоронників, слюсарів, швачок.

Не усі безробітні готові працювати за своїм фахом. Тож є чималий попит на перепрофілювання. Так, 226 безробітних проходили професійне навчання за такими напрямками за професіями — водій трамвая, водій тролейбуса, водій автотранспортних засобів. Підвищували кваліфікацію за напрямками: економіст з планування, бухгалтерський облік та кадровий документообіг на підприємстві, менеджер з маркетингу та інші.

Також гранти отримали 255 учасників програм "Власна справа" і "Грант для ветеранів та їх подружжя" на загальну суму понад 84 млн грн. Також Київ традиційно знаходиться серед лідерів за кількістю схвалених позитивних рішень. Грантоотримувачами цього періоду в столиці буде створено близько 500 нових робочих місць.

Фото: Unsplash\Markus Winkler