На Воскресенці відкрили укриття з модульними меблями: фото

У Дніпровському районі Києва з’явилося нове бомбосховище. Його відкрили за адресою вул. Ірини Бекешкіної, 16/2, повідомляє Дніпровська РДА.

Укриття облаштували унікальними модульними меблями. Вони виготовлені з березової фанери з дотриманням екологічних стандартів у виробництві.

Дизайн меблів розробив Технічний університет Вільнюса (VILNIUS TECH). Їхня особливість полягає в зручності транспортування та монтажу. Сегменти легко з'єднуються без використання інструментів за лічені хвилини.

Під час повітряних тривог у сховищі можуть одночасно перебувати 200 людей. Тут є все необхідне – ліжка, стільці та лави. Встановлена сучасна вентиляційна система, є два входи, запаси води, туалети та санітарні приміщення. Загальна площа бомбосховища становить 135 м².

Зазначимо, що аналогічні модульні меблі компанія також надала метрополітенам Києва та Харкова. До того ж із використанням литовської технології вже облаштували сховища у столиці та інших українських містах.

“Зі свого боку Дніпровська райдержадміністрація щиро вдячна міжнародним партнерам за допомогу, а саме виробнику і благодійнику Вітасу Люджюсу, директору компанії-виробника меблів UAB DUV, представнику фонду LITUA Fondas, VšĮ, донору Міндаугас Касмаюскіс, директору компанії з виробництва фанери Likmerė mill, Latvijas Finieris Group, а також керівнику благодійної організації "Вест Суппорт в Україні" Микиті Козиренку", — наголосили у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Чоколівці студeнти облаштували мультифункціональнe укриття у гуртожитку.

Фото: Дніпровська РДА