На горі Щекавиця кияни пропонують облаштувати сквер — петиція

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Наталія Габрух
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На горі Щекавиця у Києві містяни пропонують створити сквер.

Відповідна ініціатива з'явилася на сайті електронних петицій Київської міськради.

Автор петиції Віктор Попов, зазначає, що гора Щекавиця має сакральне значення для киян. Він наголошує, що гора користується великою популярністю серед міських жителів, тому необхідно створити там комфортабельні умови для прогулянок.

Крім того, це місце зацікавить любителів історії, адже, згідно з легендами, на цій горі мешкав легендарний князь Щек, а князь Олег Віщий був там похований.

Підтримати петицію можна за посиланням. Для того, щоб ініціативу розглянула міська влада, петиція має зібрати 6 тисяч підписів.

Фото: find-way.com.ua, петиція

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Опубліковано: 22 квітня 2024
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