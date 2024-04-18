Кияни закликають внести броварню на пивзаводі Ріхерта до пам’яток Києва – петиція

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Ірина Маймур
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Кияни просять внести броварню на пивзаводі Ріхерта до пам’яток Києва.

Відповідну петицію зареєстрував на сайті Київради активіст Дмитро Перов.

Він закликає владу захистити стару броварню родини Псьол від намірів забудовника.

Для цього просить розробити історичну довідку та включити споруду до переліку пам’яток столиці. В іншому випадку замість броварні з’явиться новий мікрорайон Ріхерт&Парк, а про місце, де колись варили пиво, будуть розказувати по фотографіях.

“Проєкт нещодавно презентований забудовником A-development та представником бюро ініціативної архітектури GA передбачає знос частини історичної забудови Пивзаводу Ріхерта, зокрема і броварні Псьол, на догоду новому будівництву, а отже втрати ще одної сторінки історії Києва”, – йдеться у тексті петиції.

Броварня родини Псьол є найдавнішою збереженою спорудою, де виготовляли пиво в Києві, а також найстарішою частиною комплексу Пивзаводу Михайла Ріхерта.

Як зазначає києвознавець Антон Короб, історію пивоварного заводу Михайла Ріхерта розпочинали інші підприємці. Ще 1850 року виходець з Ліфляндії Олександр Генніґ заснував тут першу броварню, яку 1858 року продав штаб-капітану Степану Івановичу Псьолу.

Наразі петиція набрала 821 голос. Аби її розглянула Київрада, необхідно 6000 підписів.

Раніше ми писали, що кияни просять створити рекреаційний парк Юрковиця на Подолі.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа

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Опубліковано: 18 квітня 2024
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