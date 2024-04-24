У Києві затопило парк “Муромець” , Гідропарк і Оболонську набережну: фото

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Ірина Маймур
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Внаслідок водопілля в Києві затопило парк “Муромець” та Гідропарк, повідомляють у КМВА.

Також продовжує підтоплювати Оболонську набережну, повідомляє києвознавець Кирило Степанець.

24 квітня метеорологи зафіксували в Києві рекордну повінь. Зранку в КМДА повідомили, що за останню добу вода в Дніпрі в межах Києва піднялася ще на 8 см.

Рівень води становить 644 см над “0” поста. Температура води – 12 градусів С. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий).

У КМВА запевняють, що водопілля не загрожує Києву. Наразі не фіксують аварійних підтоплень в місті.

Фото: КМВА, Кирило Степанець

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Опубліковано: 24 квітня 2024
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