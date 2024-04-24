Вулицю Богатирську капітально відремонтують: що планують зробити

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Ірина Маймур
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Вулицю Богатирську на Оболоні капітально відремонтують з урахуванням принципів безбар’єрності, повідомляє КМДА.

На Богатирській облаштують новий тришаровий “дорожній одяг” з пониженими бордюрами і тактильною плиткою для пішоходів.

Також там зроблять смугу безпеки, розділову смугу, примикання, місцеві проїзди, тротуари, велодоріжки і рукави дощової каналізації. Перекладуть каналізаційні, водопровідні та тепломережі. Встановлять 320 опор мереж зовнішнього освітлення, а також зроблять благоустрій прилеглої території.

Через значне число вантажівок і збільшення норм щодо допустимої маси транспорту проїжджа частина вулиці інтенсивно руйнується. Це призводить до зниження середньої швидкості транспортних потоків, затримки в доставленні вантажів і погіршення екологічної ситуації.

Капітальний ремонт вулиці дасть змогу не тільки вирішити ці проблеми, а й заохотить власників автівок оминати центральну частину міста під час транзитного руху.

Вулицю Богатирську побудували в середині 1970-х років. Востаннє її реконструювали в середині 1980-х років. Тоді ж побудували шляхопроводи на перетині з вулицями Луговою, Добринською (трамвайний шляхопровід) та просп. Степана Бандери. Нині ця магістральна вулиця користується попитом у транзитного транспорту в бік Вишгороду та перерозподіляє транспортні потоки в обхід центру столиці в напрямку Гостомелю (Варшавської траси) та в Одеському напрямку.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 24 квітня 2024
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