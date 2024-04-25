Bolt запускає новий клас таксі, який може їздити смугами громадського транспорту

В українському сервісі таксі Bolt з’явиться новий клас автомобілів “Експрес”. Вони зможуть їхати смугами для громадського транспорту, йдеться у пресрелізі компанії.

У такий спосіб зареєстровані в категорії «Експрес» автівки зможуть оминати затори, що значно скорочує час поїздки для пасажирів.

Наразі цю категорію тільки-но запустили. Кількість ліцензованих автомобілів буде збільшуватися поступово. Це дасть змогу задовольнити попит на швидкі перевезення у Києві.

“Зважаючи на нагальність вирішення проблеми заторів на дорогах, ми розуміємо, що це є однією з важливих потреб міста. Зазначена категорія не лише забезпечуватиме швидший варіант подорожі для наших пасажирів, а й з часом сприятиме можливій оптимізації маршрутів руху транспортних засобів та зменшенню загального рівня заторів у Києві”, — коментує керівник напряму замовлень поїздок компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.

Згідно з дослідженням Офісу трансформації, Київ входить до трійки лідерів серед столиць світу за рівнем заторів. У 2024 році кожен киянин в середньому провів у заторах 33 години, що еквівалентно 10 прочитаним книгам або 66 сніданкам.

Фото: Bolt